Великобританія відхилила цю пропозицію.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль обговорювалася пропозиція перенаправити фонд Романа Абрамовича з продажу "Челсі" у розмірі 2,34 мільярда фунтів стерлінгів Ізраїлю, а не Україні.

Про це пише Telegraph Sport з посиланням на джерела, близькі до переговорів. Вони висловлюють протилежні думки про те, чи була це ідея самого олігарха або Ізраїлю, громадянство якого він отримав в 2018 році.

Інсайдер, добре знайомий з позицією Великобританії, каже, що гроші все ще знаходяться в підвішеному стані через побоювання, що Москва негативно відреагує на допомогу Україні. "Абрамович не хоче, щоб в Росії засуджували його за те, що він витратив гроші на Україну", - сказав він.

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Стверджується, що Абрамович не тільки розглядав передачу фонду на гуманітарні цілі в Ізраїлі, а й пропонував варіант допомоги жертвам недавнього землетрусу в Туреччині.

Інші джерела кажуть, що обговорення велися в Ізраїлі, а сам олігарх про них не знав. Одне з джерел повідомило, що уряд Великобританії рішуче відмовився від цієї ідеї.

"Я знаю, що під час державних візитів ізраїльтяни запитували Велику Британію, оскільки Роман - такий великий донор в Ізраїлі, чи не могли б вони розглянути можливість видачі ліцензії на будь-які його активи, не тільки "Челсі", для пожертвування на відновлення в Ізраїлі", - сказав він.

Продаж "Челсі": що відомо

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну проти Абрамовича ввели санкції. Вже в березні він заявив, що продасть англійський футбольний клуб "Челсі", а отримані гроші передасть до фонду допомоги жертвам війни в Україні.

На початку 2023 року повідомлялося, що уряд Великобританії направить ці гроші в спеціальний фонд фінансової допомоги Україні.

У червні Daily Mail повідомляв, що Абрамович хоче передати частину грошей росіянам, які "теж постраждали від війни".

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