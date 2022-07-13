Курс євро знижується другу торгову сесію поспіль.

Курс євро до американського долара опустився до мінімуму з грудня 2002 року.

Курс євро до долара опускається нижче $1. Така тенденція зафіксована другу торгову сесію поспіль - Forex Capital Markets.

За даними на 15:45 за Києвом, євро-долар знаходилися на рівні 0,9997, проте до 16:00 години даний показник піднявся до позначки 1,002, таким чином зрівнявши паритет валют.

Нагадаємо, минулого тижня євро впав на 3,2% до долара на тлі побоювань інвесторів з приводу економічної кризи, викликаної невизначеністю поставок газу з Росії.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня курс долара до євро вперше за 20 років торгувався 1:1. Євро впав до 20-річного мінімуму і наблизився до паритету по відношенню до долара через побоювання, що енергетична криза занурить регіон в рецесію, тоді як американська валюта піднялася через очікування, що Федеральна резервна система буде підвищувати ставки швидше, ніж інші країни.

Начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Україна Олексій Блінов зазначив, що теоретично, українській економіці навіть вигідне ослаблення євро, адже наша зовнішня торгівля з ЄС є дефіцитною.

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