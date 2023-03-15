Верховний Суд своїм рішенням визначив, що сильна позиція України має бути досліджена за повною процедурою судового розгляду.

Верховний Суд Сполученого Королівства прийняв рішення, що справу, яка була ініційована Росією проти України щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів, потрібно направити на судовий розгляд за повною процедурою у відкритому засіданні.

"Верховний Суд Сполученого Королівства сьогодні дійшов до висновку, що аргументи лінії захисту України щодо примусу, які ґрунтуються на фактах погроз агресії Росії, мають бути досліджені за повною процедурою під час відкритого засідання у англійському суді", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті Міністерства фінансів.

Постановивши це знакове рішення через більш ніж сім років після того, як Росія подала позов проти України до англійського суду, Верховний Суд, що є найвищим судом у системі судів Сполученого Королівства, цим підтримав позицію України, яку вона вже заявляла багато років поспіль.

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Зазначається, що Росія, діючи через свою довірену особу, намагалась переконати англійський суд постановити рішення на свою користь, застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникаючи детального дослідження англійським судом своїх дій. Але у кінцевому підсумку Верховний Суд відхилив прохання Росії та справедливо визнав те, що аргументи лінії захисту України щодо примусу є спроможними та мають бути належним чином вивчені із дослідженням всіх доказів.

"Як зазначив суддя Блер у своєму рішенні суду першої інстанції, позиція захисту України щодо примусу "є однозначно сильною", і "погрози Росії застосувати силу у 2013 році слід розглядати у контексті реального застосування сили у 2014 році", - йдеться в повідомленні.

Верховний Суд своїм рішенням визначив, що сильна позиція захисту має бути досліджена за повною процедурою судового розгляду.

При цьому зазначається, що Верховний Суд на цьому етапі не здійснював розгляд фактів незаконної війни Росії проти України, оскільки апеляційний розгляд "відбувався до повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року", але Лорд Карнват, суддя Верховного Суду, зазначив, що подальшу поведінку Росії неможливо ігнорувати.

Усі докази будуть представлені суду для вивчення та під пильним наглядом світової спільноти.

Єврооблігації Януковича - що треба знати

Україна за часи каденції президента-втікача Віктора Януковича випустила єврооблігації на суму 3 мільярди доларів у 2013 році внаслідок російського примусу. Ці облігації випустили в грудні у вигляді звичайного боргового інструменту, що обертається на біржі, але вони на 100% були викуплені Росією. З того часу Україна судиться щодо протиправності дій російської сторони та працює над тим, щоб борг списати.

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