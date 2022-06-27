Востаннє Росія зазнавала дефолту щодо своїх іноземних кредиторів в 1918 році.

Вперше з 1918 року Росія оголосила дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, оголошення Росією дефолту стало кульмінацією санкцій Заходу, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.

26 червня закінчився пільговий період з виплати відсотків у розмірі близько $100 млн, що підлягають виплаті 27 травня, а в разі його пропуску крайній термін вважається подією дефолту.

Єврооблігації країни торгуються на проблемних рівнях з початку березня, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відокремлені від світової фінансової системи.

Війна проти України та дефолт РФ:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

У разі, якщо проспекти емісії не передбачають рублеві виплати, а валютні не надійдуть на рахунки кредиторів до кінця пільгового періоду терміном на місяць, це означатиме дефолт Росії.

Під час фінансової кризи в Росії та обвалу рубля в 1998 році уряд президента Бориса Єльцина оголосив дефолт по внутрішньому боргу в розмірі $40 млрд.

Востаннє Росія зазнавала дефолту щодо своїх іноземних кредиторів понад століття тому, коли більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від боргового тягаря царської епохи в 1918 році.

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