Кабмін спростив умови роботи для українських виробників БПЛА.

Кабінет міністрів України цього року інвестує 40 мільярдів гривень в українських виробників безпілотників, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час свого виступу на форумі, присвяченому річниці проекту "Армія дронів".

"За сторони уряду ми зняли всі бар’єри з точки зору українського виробництва – повністю прибрані митні перешкоди в частині завезення запчастин, комплектації та цілих дронів. Це не заважає конкуренції українського виробника. Головне зараз – наситити Збройні сили всіма необхідними видами безпілотників, їх зараз сім видів", – сказав він.

Також він додав, що Кабмін підняв частку прибутку виробників БпЛА до 25% та ухвалив рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів.

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"Йде екзистенційна війна, ми боремося за наше виживання, за існування нашої держави. І дуже важливо зберігати життя кожного воїна, тому ми розуміємо, що безпілотник дає можливість це зробити. Для нас це ключове завдання і ключова задача. Military-tech є визначальним фактором для майбутньої нашої перемоги. Ми маємо бути постійно на крок попереду", – додав прем’єр.

Також він нагадав, що рік тому через ініціативу президента Володимира Зеленського UNITED24 було зібрано понад 4 млрд грн, які інвестували у вітчизняних виробників безпілотників. Тоді їх було менше десятка, а сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БпЛА зросло в десятки разів.

Виробництво безпілотників в Україні - останні новини

Наприкінці травня Верховна Рада ухвалила в цілому два законопроєкти, які суттєво полегшують роботу для виробників безпілотників.

Ці закони звільняють виробників на час воєнного стану від сплати ПДВ і мита при ввезенні складових (матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі) БпЛА. Це стосується як власне самого виробництва, а також ремонту дронів.

Компанія, яка ввезла такі складові, має звітувати про використання цих товарів. У разі нецільового використання таких ввезених товарів треба буде доплатити митні платежі, від яких було звільнено на підставі закону, а також сплатити пеню.

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