Сьогоднішнє рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт.

Про це заявив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Сьогодні уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Ухвалено дійсно історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне - створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек. У межах Координаційного штабу з виготовлення дронів комплексно попрацювали з усіма українськими виробниками БПЛА. Зібрали їхні болі та блокери і системно рухаємося у вирішенні питань. Разом з Міноборони, Мінекономіки, Мінстратегпром та ДССЗЗІ", - заявив він.

За словами Федорова, сьогоднішнє рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу — пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт.

"Важливо, що постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек-бізнесу з боку держави. Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги — 30%. Така регуляція стримувала розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Це треба було змінити. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва, масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%. Місяць тому ми вже прибрали проблему щодо експертного контролю товарів подвійного призначення, ухваливши fast-track для дронів. А зараз можемо офіційно сказати, що проект Армія дронів з умовно волонтерського переріс у масштабну державну програму підтримку розвитку вітчизняного ринку БПЛА. Це прямий шлях до перемоги та збереження життя захисників і захисниць", - пояснив віце-прем'єр.

Українські дрони

Україна планує налагодити промислове виробництво дронів. Поки Кабмін налагоджує документальні нюанси, на фронті вже випробовують один з вітчизняних дронів.

Йдеться про Punisher або "Каратель". До початку широкомасштабного вторгнення 2022 року БПЛА здійснив близько 120 місій. Це найменший і найлегший ударний дрон, який не має аналогів у світі. Він здатен завдавати ударів по захищених об’єктах ворога на глибині до 40 кілометрів.

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