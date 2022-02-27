BP також планує позбутися своєї частки в російській компанії.

Глава нафтогазової компанії BP Бернард Луні і її колишній керівник Дадлі оголосив про вихід з Ради директорів "Роснефти".

BP також планує позбутися своєї частки в російській компанії. Про це повідомляє ТАСС.

Санкції проти Росії:

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн представила наступний пакет санкцій, який запропонує ввести проти Російської Федерації за агресію проти України.

"По-перше, ми зобов'язуємося забезпечити, що певне число російських банків буде усунуто з SWIFT. Це припинить їх діяльність у всьому світі та ефективно заблокує російський експорт та імпорт. По-друге, ми паралізуємо активи центрального Банку Росії. Це заморозить їх транзакції. Це унеможливить для центрального банку ліквідувати його активи. І врешті-решт, ми будемо працювати, щоб заборонити російським олігархам використовувати їхні фінансові активи на наших ринках", - заявила президент ЄК.