Також спостерігається падіння курсу рубля до долара і євро.

Ринок акцій РФ, "надихнувшись" загостренням на Донбасі і засіданням Радбезу Росії, влаштував собі "чорний понеділок".

Індекс Мосбіржи впав на 14,2%, досягнувши позначки 2910,49 пункта. Востаннє подібний обвал на російському ринку був зафіксований 13 листопада 2008 року.

Індекс РТС протягом дня падав на 17,3% до 1152,14 пункта. Це найбільший обвал з 6 жовтня 2008 року.

Подешевшали акції "Аерофлоту" (-15,8%), ВТБ (-17,28%), "Газпрому" (-10,12%), "Норнікеля" (-5,83%), "Інтер РАО" (-9,96%), "Лукойлу" (-6,92%), "ММК" (-8,91%), "МТС" (-4,71%), "Магніту" (-9,76%), "Мосбіржі" (-8,16%), "НЛМК" (-7,95%), "Роснєфті" (-18,33%), "Ростелекому" (-7,54%), "РусГідро" (-8,4%), Сбєрбанку (-16,89%), "Сєвєрсталі" (-6,17%), "Сургутнєфтєгазу" (-9,27%), "Татнафти" (-9,61%), "ФСК ЄЕС" (-13,2%).

Відзначається, що сумарний обсяг торгів акціями з розрахунку індексу Мосбіржі за день склав 505,353 млрд рублів.

Також спостерігається активне падіння рубля через побоювання подальшого загострення геополітичної ситуації в разі визнання Росією незалежності "ДНР" і "ЛНР".

Станом на 18:00 за київським часом курс долара США склав 79,17 руб./$1, що на 1,87 рубля вище рівня закриття попередніх торгів. Євро коштував 89,75 руб./EUR1, подорожчавши на 2,2 рубля.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Держдума Росії підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Верховна Рада, своєю чергою, прийняла постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". У зверненні звучить заклик до міжнародних організацій не визнавати будь-які рішення Росії, які стосуватимуться визнання "ДНР" і "ЛНР".

Сьогодні, 21 лютого, ватажок "ДНР" Денис Пушилін звернувся до президента Російської Федерації Володимира Путіна із проханням визнати незалежність так званої "республіки". З аналогічним проханням звернувся і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Президент РФ Володимир Путін на засіданні Радбезу оголосив, що рішення про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" винесуть сьогодні.

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