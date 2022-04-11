"Російська залізниця" не змогла провести виплати за євробондами в швейцарських франках через санкції.

Російська компанія "Російська залізниця" допустила дефолт по одному випуску євробондів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Комітет з кредитних деривативів.

Йдеться про євробонди в швейцарських франках з датою виплати 14 березня. "Російська залізниця" намагалася і не змогла провести виплату через накладені на неї санкції.

Контракти, що страхують борг компанії від дефолту, будуть активовані.

Рішення було прийнято, оскільки інвестори зосередилися на тому, чи не відбудеться дефолт по суверенних облігаціях країни після того, як купонні виплати за двома цінними паперами минулого тижня були зроблені в рублях, хоча облігації цього не допускали.

"Російська залізниця" стала першою російською компанією, яку визнали такою, що допустила дефолт, зазначає видання The Bell.

Як повідомляв УНІАН, російська влада звертатиметься до суду, якщо країни Заходу оголосять Росії дефолт через відсутність виплат за єврооблігаціями у валюті.

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