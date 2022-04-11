У РФ поскаржилися, що валютні рахунки Мінфіну були заморожені, як і золотовалютні резерви Центрального банку.

Російська влада звертатиметься до суду, якщо країни Заходу оголосять Росії дефолт через відсутність виплат за єврооблігаціями у валюті.

Про це заявив міністр фінансів РФ Антон Силуанов, пишуть "Известия".

За його словами, Росія зробила "все можливе", щоб в умовах санкцій розплатитися за євробондами в тих валютах, в яких здійснювалися запозичення. Він поскаржився, що валютні рахунки Мінфіну були заморожені, як і золотовалютні резерви Центрального банку.

"Проте ми до останнього моменту навіть в цих умовах проводили наші розрахунки в доларах за своїми зобов'язаннями, отримуючи ліцензії, дозволи на використання наших валютних коштів", - заявив він.

Минулого тижня влада США заблокувала чергові виплати в доларах, і Росія вперше розплатилася за євробондами в рублях.

На думку Силуанова, західні країни намагаються завдати шкоди іміджу Росії, а "дефолт - це удар по іміджу країни як надійного позичальника".

"Звичайно, ми будемо судитися, тому що ми зробили всі необхідні дії для того, щоб інвестори отримали свої виплати. Ми будемо пред'являти в суді наші платіжки, що підтверджують наші старання заплатити як у валюті, так і в рублях. Це буде непростий процес", - сказав він.

В які судові структури звертатиметься влада Росії, Силуанов не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, агентство S&P знизило рейтинги Росії в іноземній валюті до "вибіркового дефолту".