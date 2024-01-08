За словами парламентарія, ідея з можливістю отримати бронь за рахунок сплати податків виглядає дивною.

В Офісі президента відмовились від ідеї впровадження можливості відкупу від мобілізації за рахунок сплати податків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"По ідеї від Шурми (заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, – ред.) бронювання за податки 6 тисяч +, про яку писав Forbes та інші ЗМІ, вже в ОП відмовились. Сподіваюсь не треба пояснювати причини і чому одразу ця ідея була дуже, мʼяко кажучи, дивною", – зазначив народний депутат.

Відкуп від мобілізації

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на співрозмовників в ОП, Офіс президента пропонує розширити бронювання співробітників під час воєнного стану. Колишній перший заступник міністра розвитку економіки Павло Кухта повідомив, що пропонується встановити мінімальну межу сплати податків в 6 тисяч гривень на місяць, що відповідає приблизно 33 400 гривень окладу.

Відео дня

Водночас колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий вважає, що негативні психологічні та соціальні наслідки впровадження ідеї з відкупом від мобілізації "через сплату податків" значно переважать можливі матеріальні вигоди для армії. Подальше обговорення відкупу варто зняти з порядку денного.

Вас також можуть зацікавити новини: