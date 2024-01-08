В Офісі президента відмовились від ідеї впровадження можливості відкупу від мобілізації за рахунок сплати податків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"По ідеї від Шурми (заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, – ред.) бронювання за податки 6 тисяч +, про яку писав Forbes та інші ЗМІ, вже в ОП відмовились. Сподіваюсь не треба пояснювати причини і чому одразу ця ідея була дуже, мʼяко кажучи, дивною", – зазначив народний депутат.
Відкуп від мобілізації
Як повідомляли ЗМІ з посиланням на співрозмовників в ОП, Офіс президента пропонує розширити бронювання співробітників під час воєнного стану. Колишній перший заступник міністра розвитку економіки Павло Кухта повідомив, що пропонується встановити мінімальну межу сплати податків в 6 тисяч гривень на місяць, що відповідає приблизно 33 400 гривень окладу.
Водночас колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий вважає, що негативні психологічні та соціальні наслідки впровадження ідеї з відкупом від мобілізації "через сплату податків" значно переважать можливі матеріальні вигоди для армії. Подальше обговорення відкупу варто зняти з порядку денного.