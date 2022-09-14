Також Росія зруйнувала 30% потужностей сонячної генерації.

В результаті повномасштабного вторгнення Росії 90% потужностей вітроенергетики в Україні виведені з експлуатації.

Про це повідомляється в дослідженні REN21, аналітичного центру з відновлюваних джерел енергії, і Європейської Економічної Комісії ООН, пише Bloomberg.

Також країна-агресор зруйнувала 30% потужностей сонячної генерації в Україні.

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До початку повномасштабної війни Україна домоглася найбільшого приросту сонячної і вітрової енергетики серед 17 країн Центральної Азії і Південно-Східної Європи, які включені в дослідження ООН. З 2017 по 2021 рік Україна додала 8,3 ГВт потужностей.

"Російське вторгнення в Україну і його побічний вплив на сусідні країни підривають виробництво відновлюваної енергії в короткостроковій перспективі. У той же час це проливає нове світло на переваги швидкого переходу до енергетики і може викликати сплеск установок поновлюваних джерел енергії в регіоні", – зазначив виконавчий директор REN21 Рана Адіб.

Нагадаємо, виробництво сонячна енергія у літній період в Європі зросла на 28% в порівнянні з 2021 роком.

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