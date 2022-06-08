Президент запропонував розглянути два напрямки співпраці з Україною - короткостроковий і довгостроковий.

Президент України Володимир Зеленський закликав іноземних бізнесменів та інвесторів співпрацювати з Україною.

Про це він заявив під час свого виступу на Dragon Capital's Ukraine Virtual Investor Conference.

"Ця війна триває вже 105 днів. І ми ведемо цю війну так, що ні в кого вже немає сумнівів у нашій перемозі. Вона обов'язково буде і буде тим швидше, чим якіснішою буде, в тому числі й наша з вами співпраця", - зазначив президент.

Він запропонував учасникам конференції розглянути два напрямки співпраці з Україною - короткостроковий і довгостроковий.

"Звичайно, ви можете долучитися до нашої історії успіху і перемоги прямо зараз...",- сказав Зеленський.

За його словами, зокрема, можна відправити кошти через платформу United24, вони будуть спрямовані на відновлення життя на українських територіях після бойових дій: розмінування, купівлю обладнання для лікарень, гуманітарну підтримку населення.

"Другий інструмент - це військові облігації України. Навіть зараз, під час повномасштабної війни, ми демонструємо абсолютно сумлінне обслуговування нашого боргу. Отже, військові бонди - це інструмент для вас, щоб і підтримати нас у боротьбі за свободу, і щоб заробити. Заробити вам", - додав президент.

Однак, він підкреслив, що більше уваги хоче приділити сьогодні довгостроковому горизонту.

"Я пропоную вам, як то кажуть, грати в довгу. Які конкретно це можливості? Я назву п'ять основних: це Європа, IT, агро, "зелена" енергетика, локалізація виробництва", - підкреслив Зеленський.

Зокрема, він зазначив, що Україна - це доступ до всього ринку Європейського Союзу, безмитний доступ.

"Працюємо над тим, щоб такий же доступ був до ринків держав "Великої сімки". І це - власний ринок збуту, один з найбільших в нашому регіоні", - пояснив він.

Крім того, за словами президента, Україна – це кваліфіковані працьовиті фахівці, одні з кращих в Європі, а також простір цифровізації, який дає простоту і прозорість будь-яким відносинам між людиною і державою, між компанією і державою.

"Це те, чого ви не знайдете сьогодні в більшості країн світу", - уточнив Зеленський.

Він також додав, що Україна - це IT-сектор, який користується одним з найбільш сприятливих законодавств у світі - спеціальним законодавчим режимом "Дія.City".

Тому президент запропонував іноземцям переносити штаб-квартири IT-компаній вже і в Україну, утворювати центри спільного обслуговування і R&D-центри.

"Україна - це стійкість інститутів навіть під час повномасштабного вторгнення. Наша банківська система, фінанси, державні структури залишаються абсолютно стабільними, працюють, незважаючи ні на що. Україна - це аграрний сектор, глобальне значення якого вже всі бачили, коли Росія заблокувала наші порти. Саме наш агросектор - ключовий для ринків десятків країн. Розвивати переробку в Україні - це дійсно вигідно", - додав глава держави.

Також Зеленський зазначив, що Україна - це індустріальні парки, які дають особливі можливості для розміщення будь – яких виробничих підприємств, зокрема, країна має величезний потенціал у різних галузях - від аерокосмічної до деревообробки.

"Україна - це багаті природні ресурси: від природного газу до літієвих руд. І Україна - це "зелена" енергетика, "зелені" добрива і "зелений" водень. Все це разом - гарантія майбутньої енергетичної безпеки Європи, коли ми замістимо Росію з її брудним викопним паливом. Україна - це амбітна програма післявоєнного відновлення, яка стане найбільшим економічним проектом нашого часу в Європі", - зазначив він.

Глава держави пояснив, що ніде у світі неможливо знайти одночасно всі ці економічні фактори.

"Вони є тільки у нас, в Україні, і долучатися до роботи з ними можна вже. І, звичайно, Я розумію, що поруч з усім, що я говорю зараз, є одне слово. І це слово - "війна". Війна триває. Але ми вистояли проти надпотужного удару. Ми захищаємо нашу територію. І ми йдемо до того, що обов'язково стане одним з найбільших військових успіхів в Європі. Ми переможемо в цій війні. І, співпрацюючи з вами, - швидше", - підкреслив він.

За словами Зеленського, політична історія завжди йде поряд з економічною історією, і коли можливий успіх – він буває тільки загальний – і на державному, і на діловому рівні.

"Ми пропонуємо вам саме такий успіх. Тому що відчуваємо: наш захист у цій війні й наша робота на перемогу показали всім у світі, що ми дійсно заслуговуємо успіху. Я запрошую вас до співпраці", - підсумував він.

Допомога Україні:

9 травня 2022 року президент США Джо Байден підписав закон про ленд-лізу для України. Українська сторона зможе отримати військову техніку та озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги над Росією, або просто віддати вцілілу техніку назад.

Експерти впевнені, що зброя по ленд-лізу, яке отримає Україна, радикально змінить співвідношення сил. Тому зараз Москва намагається використати можливість, і захопити ще більше територій на Донбасі.

8 червня у Зеленського назвали терміни перших поставок зброї з США по ленд-лізу.

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