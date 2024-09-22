Долар навряд чи почне дешевшати по відношенню до гривні, американській валюті навряд чи загрожує падіння.

Долар навряд чи почне дешевшати по відношенню до гривні, американська валюта навпаки продовжить тенденцію до повільного здорожчання до кінця цього року. Такий прогноз у коментарі 24 Каналу дав банкір Тарас Лєсовий.

На його думку, ціна долара може перевалити за 42 гривні, при цьому курсові показники до кінця року можуть варіюватися у межах від 41,5 гривні "до трішки більше, ніж 42 гривні за долар".

За словами експерта, такі показники – це лише припущення, адже на сьогодні поки недостатньо аргументів щодо встановлення точних курсових коливань.

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"Єдине, що очевидно, – це долару навряд чи загрожує падіння", - підкреслив Лєсовий.

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Українцям розповіли головні правила, коли найкраще купувати долар. За словами експертів, найвигідніше купувати долар вранці та наприкінці тижня, коли курс валют може бути дещо нижчим, бо українці продають більше доларів перед вихідними.

При цьому найбільше коливань курсу відбувається на початку дня, коли банки та обмінники відкриваються, а також під час активної торгівлі на міжбанківському ринку.

Також УНІАН писав, чого очікувати українцям від долара наступного тижня. За словами банкіра Тараса Лєсового, до кінця вересня не варто чекати істотних курсових змін.

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