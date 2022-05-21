На валютному ринку більшу частку займають безготівкові операції, зазначили у Нацбанку.

Національний банк України дозволив банкам не обмежувати курс з продажу готівкової валюти, і це має вирівняти умови роботи фінустанов у порівнянні з обмінниками та сприятиме зменшенню коливань вартості валюти.

НБУ вирішив не згладжувати коливання на готівковому ринку валюти й не витрачати на це дефіцитні міжнародні резерви, йдеться на сторінці регулятора у Facebook.

"…зараз на готівковому ринку здебільшого купують валюту для спекулятивного заробітку, фінансування "сірого" імпорту, який не належить до критичного, а також переведення заощаджень в іноземну валюту. Жоден з цих напрямів не є критичним пріоритетом для підтримки економіки під час війни…", - зазначили у Нацбанку.

Регулятор підкреслив, що на валютному ринку більшість операцій проводиться у безготівковому сегменті - зокрема, безготівкову валюту купують та продають імпортери й експортери.

"…імпортери можуть закуповувати валюту за курсом, який близький до курсу продажу валюти експортерами. У разі виникнення дефіциту валюти на ринку НБУ закриває його продажем валюти зі міжнародних резервів…", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 21 травня Нацбанк дозволив банкам продавати готівкову валюту за будь-яким курсом.

Офіційний курс долара в Україні залишається фіксованим - 29,25 грн/дол.

Також НБУ не зняв обмеження для банків на встановлення курсу у безготівковому сегменті ринку - нижня межа - офіційний курс, а найвища вартість валюти має розраховуватися так: офіційний курс +1%.

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