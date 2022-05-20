Також регулятор тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків.

Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам - раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

Також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

Крім того, Нацбанк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). Зазначається, що це дасть змогу знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже, – захистити міжнародні резерви України.

"Громадяни і надалі матимуть змогу знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, у межах щоденного ліміту в 100 тис. грн. Зміни також не стосуються використання платіжних карток за кордоном для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг – більшість з них можна й надалі здійснювати без обмежень", - сказано в повідомленні.

Регулятор також заборонив банкам проводити операції, що порушують запроваджені центробанком обмеження або сприяють чи можуть сприяти їх уникненню. Крім того, банкам тимчасово заборонено переказувати кошти з метою надання кредитів нерезидентам (крім фінансових установ); надавати кредити юридичним особам у національній валюті для погашення кредитів в іноземній валюті; змінювати валюту виконання кредитних договорів, укладених з юридичними особами (крім банків), з іноземної валюти на гривню.

"Відповідні зміни також покликані обмежити можливості для непродуктивного відтоку капіталу та зберегти золотовалютні резерви на достатніх рівнях", - наголосили в НБУ.

Як повідомлялося, подальше продовження війни в Україні вплине на вітчизняний валютний ринок, експерти розглядають два можливих сценарії: девальвація гривні або навпаки, ревальвація.

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