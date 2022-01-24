Девальвацію гривні посилює і погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Після нетривалої стабілізації курс гривні може продовжити ослаблення до позначок 28,5-28,6 гривень за долар.

Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

"Після нетривалої стабілізації гривня продовжить ослаблення до позначок 28,5 - 28,6 гривень за долар. НБУ, у разі істотного пресингу покупців, постарається згладити рух, проте навряд чи його зупинить", - прогнозує аналітик.

За його словами, курс гривні в понеділок вранці, 24 січня, відкотився до долара до позначки 28,36 гривень за долар, втративши на відкритті ринку більше ніж 0,5%.

"Погіршення новинного фону щодо можливої військової агресії РФ, інформація про евакуацію сімей дипломатів США, а також заяви утриматися від відвідування України та РФ дають імпульс іноземним інвесторам відновити виведення капіталу з України. З початку року портфель ОВДП нерезидентів скоротився на 8,3 млрд грн, і темпи його падіння зберігаються", - говорить експерт.

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Аналітик зазначає, що девальвацію гривні посилює погіршення епідеміологічної ситуації в країні. Івано-Франківська область знову опинилася в "червоній" зоні, а темпи зростання захворювання вказують на те, що червона зона також буде введена в ряді інших регіонів.

Також, за словами Шевчишина, складною залишається ситуація з газом, але імпортери не проявляють своєї активності на ринку.

"Ринок добре розуміє, що вихід НАК "Нафтогаз" навіть з пролонгованою купівлею валюти для імпорту газу, може істотно натиснути на гривню, особливо в період відтоку капіталу нерезидентів. Крім новин про ситуацію на кордонах і нових випадках захворювань на COVID-19, стежимо за аукціоном Мінфіну з розміщення ОВДП, а також за відшкодуванням ПДВ, яке може знизити та без того невелику пропозицію валюти", - говорить експерт.

Курс на 24 січня:

Національний банк України на понеділок, 24 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,32 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.