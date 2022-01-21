Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,11 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 24 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,32 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок також не змінився і встановлений на рівні 32,11 грн/євро.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,28/28,30 грн/дол., до євро - на рівні 32,07/32,09 грн/євро.

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Курс на 21 січня:

Національний банк України на п'ятницю, 21 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,32 грн/ дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на січень:

Експерти прогнозували, що в січні 2022 року курс долара триматиметься біля позначки 28,5 грн/Долар.

Експерти також прогнозували, що з 24 січня курс долара може підвищитися до рівня 28,6 грн/дол.