Бізнес у грудні погіршив оцінки економічного стану своїх підприємств.

Підприємства всіх секторів економіки прогнозують подальше зростання цін на власну продукцію та послуги на тлі подорожчання сировини, матеріалів та товарів постачальників.

Про це повідомила прес-служба Національного банку за результатами щомісячного розрахунку індексу очікувань ділової активності (ІОДА).

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Зазначається, що бізнес у грудні знову погіршив оцінки щодо економічного стану своїх підприємств. Стрімке підвищення цін на енергоносії, дефіцит сировинних товарів, збільшення виробничих витрат, зростання загрози розвитку військового конфлікту, ускладнення світової епідемічної ситуації погіршили оцінки підприємств усіх секторів, що беруть участь у щомісячних опитуваннях.

За даними НБУ, загальні оцінки по зайнятості погіршилися: збільшення чисельності працівників очікували тільки підприємства торгівлі, але респонденти підприємств галузей промисловості, будівництва та сфери послуг були налаштовані на її скорочення.

Що стосується оцінки результатів діяльності та перспектив розвитку, то підприємства промисловості вперше за 7 місяців дали песимістичні оцінки. Респонденти очікували скорочення обсягу нових експортних замовлень і обсягу незавершеного виробництва. Водночас вони зберегли позитивні оцінки щодо обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень на продукцію.

Очікування підприємств торгівлі також погіршилися: вони очікували зростання залишків товарів для продажу та обсяг закупівлі товарів для продажу на рівні попереднього місяця. Респонденти сектора і надалі налаштовані на зниження торгової маржі. Попри сезонне збільшення попиту, респонденти зберегли оптимістичні очікування щодо обсягу товарообігу.

Підприємства сфери послуг другий місяць поспіль очікували погіршення своїх економічних результатів. Респонденти прогнозували зменшення обсягу нових замовлень і не очікували зміни обсягу надаваних послуг. Разом з тим вони налаштовані на збільшення обсягу послуг в процесі виконання.

Підприємства будівництва найбільш песимістично налаштовані щодо результатів своєї діяльності внаслідок сезонного скорочення економічної активності та звуження інвестиційного попиту. Респонденти очікували зменшення обсягу нових замовлень і, як наслідок, зменшення обсягу закупівлі сировини та матеріалів. Водночас збереглися оптимістичні оцінки щодо обсягів виконаних будівельних робіт та закупівлі послуг підрядників.

Щомісячний індекс очікувань ділової активності:

Щомісячний індекс очікувань ділової активності - інструмент оперативної оцінки та відстеження тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектора економіки.

Прогноз НБУ:

Враховуючи показники першого півріччя, високі ціни на енергоносії, а також поточне ускладнення епідемічної ситуації, Національний банк погіршив прогноз зростання економіки з 3,8% до 3,1% у 2021 році.

НБУ також переглянув прогноз зростання ВВП у 2022 році з 4% до 3,8%. У 2023 році економіка зросте на 4%.