Зростання української економіки стримують ряд факторів.

Європейський банк реконструкції та розвитку оновив прогноз економічного зростання в поточному році. Прогноз зростання ВВП України залишився колишнім.

Про це йдеться у звіті "Регіональні економічні перспективи"за листопад.

Так, прогноз економічного зростання регіону інвестицій підняли до 5,5%, що стало можливим завдяки позитивним показникам за перший шість місяців. При цьому прогноз зростання ВВП України на поточний та наступний рік залишається на рівні 3,5%.

Відновлення української економіки може прискорити великий урожай зернових та нормалізація ділової активності. Негативним фактором залишається низький рівень вакцинації та повільні реформи.

Читайте такожРада підтримала проект держбюджету-2022 у першому читанніЗа даними ЄБРР, локдаун на початку року призвів до падіння ВВП України на 2,2%, але вже в другому кварталі зафіксовано зростання на 5,7% шляхом зростання споживання домогосподарств та інвестицій, а також зростання цін на зернові та залізну руду.

Прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році до 3,5% – в порівнянні з 4% в попередньому прогнозі.

Міністерство економіки прогнозує, що ВВП України за підсумками року зросте на рівні 4,1%. У держбюджеті на 2021 рік закладено зростання ВВП України на рівні 4,6%.

Прогноз НБУ

Враховуючи показники першого півріччя, високі ціни на енергоносії, а також поточне ускладнення епідемічної ситуації, Національний банк погіршив прогноз зростання економіки з 3,8% до 3,1% у 2021 році.

Несприятлива ситуація на ринку енергоносіїв поряд з наслідками логістичних проблем у світі обмежуватимуть випуск української промисловості й стримуватимуть темпи відновлення економіки та наступного року. Враховуючи це, НБУ переглянув прогноз зростання ВВП у 2022 році з 4% до 3,8%. У 2023 році економіка зросте на 4%.

Автор: Анастасія Горбачова