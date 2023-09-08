У річному вимірі інфляція сповільнилася до 8,6%.

Споживчі ціни в серпні 2023 року, порівняно з липнем, знизилися на 1,4%, але загалом з початку року зросли на 2,5%. Згідно з даними Державної служби статистики, у річному вимірі споживча інфляція сповільнилася до 8,6% (з 11,3% у липні).

"На споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 3,7%. Найбільше (на 37,6%) подешевшали овочі. На 4,2–0,1% знизилися ціни на фрукти, продукти переробки зернових, масло, соняшникову олію, сири, яйця", - повідомили у Держстаті.

Водночас на 2–0,5% зросли ціни на цукор, сало, м’ясо та м’ясопродукти, хліб, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої. Ціни на групу "алкогольні напої та тютюнові вироби" підвищилися на 0,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%. Одяг і взуття подешевшали на 2,3%, зокрема, взуття – на 2,8%, одяг – на 1,8%.

Відео дня

Зростання цін (тарифів) на групу "житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" на 0,3% відбулося в основному через підвищення цін на оренду житла на 2,3%. Ціни на транспорт зросли на 3% в основному через подорожчання палива та мастил на 7,4%.

Прогноз інфляції в Україні

Згідно з оновленим макроекономічним прогнозом компанії Dragon Capital, споживча інфляція в Україні до кінця року може знизитися до 9% у річному вимірі та коливатиметься приблизно на такому ж рівні протягом 2024 року.

Аналітики зазначили, що споживча інфляція протягом останніх місяців сповільнювалась набагато швидше, ніж очікувалось. Це було зумовлено низкою факторів, а саме зниженням вартості енергоносіїв (бензин та електроенергія і газ для комерційних споживачів), поліпшенням логістики, високим урожаєм деяких культур (гречки у 2022 році, картоплі та інших овочів цього року) та зниженням інфляційних та девальваційних очікувань.

Вас також можуть зацікавити новини: