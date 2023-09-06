Фермери поки що не очікують зміни ситуації, оскільки пропозиція моркви на ринку сьогодні надлишкова, а розвантажити ринок поки що не вдається.

Українські виробники зараз продають моркву по 7-12 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, а також на 40% дешевше, ніж рік тому.

Як повідомляють експерти аналітичної платформи EastFruit, наразі попит на моркву залишається невисоким, тоді як фермерам необхідно продати досить великі обсяги цієї продукції середніх сортів, що не підлягає тривалому зберіганню.

"Наразі морква в Україні вже коштує в середньому на 40% дешевше, ніж на початку осені 2022 року. При цьому, фермери поки що не очікують поліпшення ситуації, оскільки пропозиція моркви на ринку сьогодні надлишкова, а розвантажити ринок поки що не вдається, зважаючи на невисокі темпи реалізації цієї продукції", – зазначають аналітики.

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Український ринок моркви

Наприкінці серпня в Україні оптові ціни на моркву були в діапазоні 6-14 грн/кг. А за тиждень до того цей показник складав 8-16 грн/кг.

В останні дні літа вартість моркви була практично вдвічі нижча, ніж торік.

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