Економічні наслідки пандемії призвели до збільшення світового боргу на $15 трильйонів з кінця минулого року.

На тлі пандемії COVID-19 обсяг світового боргу до кінця 2020 року досягне $277 трлн, або 365% глобального ВВП.

Про це повідомляється в огляді Вашингтонського Institute of International Finance.

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Економічні наслідки пандемії призвели до збільшення світового боргу на $15 трлн з кінця минулого року. Це призвело до встановлення нового рекорду в розмірі понад $272 трлн у третьому кварталі 2020 року.

"До кінця 2020 року світовий борг досягне $277 трлн (365% ВВП)", — йдеться у звіті.

Як йдеться у звіті, у 2020 році рівень заборгованості поза фінансовим сектором у світі досягне $210 трлн.

На цей момент обсяг боргу країн, що розвиваються наближається до 210% їх сумарного ВВП проти 185% торік.

Світовий борг роком раніше

У 2019 році світова заборгованість становила $194 трлн.

Станом на 8 листопада 2019 року світовий борг - державний та приватний - досяг рекордного показника $188 трлн, що склало 230% світового ВВП.

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Автор: УНІАН