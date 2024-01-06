Чиновник стверджує, що з виплатами військовим "все ок".

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данило Гетманцев прокоментував інформацію щодо дефіциту бюджету Міноборони, про який раніше повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Як зазначив чиновник у своєму Telegram-каналі, він взяв участь в обговоренні законопроекту про мобілізацію в оборонному комітеті парламенту в частині фінансів. За його словами, проблем з фінансуванням військових немає.

"Верховна Рада намагається знайти баланс між запитом військових і можливостями суспільства. Впевнений, знайдемо. Поки ніяких новин і висновків. Крім однієї. Ні, ніякого дефіциту у фінансуванні військових на 2024 рік (з урахуванням наявної кількості) немає. Є дефіцит в головах деяких бовдурів. Дефіцит мізків. А з виплатами військовим все ок. Було. Є. І буде", – написав Гетманцев.

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Дефіцит бюджету Міноборони: що відомо

6 січня народний депутат Олексій Гончаренко назвав цифру дефіциту в бюджеті Міністерства оборони України. Йдеться про мільярди гривень.

За словами Гончаренка, дефіцит бюджету оборонного відомства на 2024 рік становить 36%, або 430 млрд грн тільки за статтею видатків "грошове забезпечення".

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