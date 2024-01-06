За словами нардепа, на грошове забезпечення на вистачає більш ніж третини від необхідної суми.

У Верховній Раді назвали цифри дефіциту бюджету Міноборони на 2024 рік. Тільки на грошове забезпечення не вистачає 36% від необхідної суми, або 430 млрд грн. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"На засіданні комітету з нацбезпеки озвучили інформацію щодо дефіциту бюджету Міноборони на 2024й рік. Він складає 36%, або 430 млрд грн тільки по статті видатків "грошове забезпечення", – зазначив парламентарій.

Бюджет України

В кінці листопада минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2024 рік. Передбачено збільшення доходів на 22 млрд грн – до 1,768 трлн грн, зменшення дефіциту державного бюджету на 22 млрд грн до 1,57 трлн грн. Видатки при цьому майже залишились такими самими – 3,35 трлн грн.

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Заступник міністра оборони України Юрій Джигир заявляв, що на виплати військовослужбовцям у 2024 році виділять 751,3 мільярда гривень і доплати військовим залишаться на рівні 2023 року.

Також у Міноборони заявляли, що відомо про "незаконні" виплати понад 123 мільйонів гривень військовослужбовцям, які нібито не мали прав на отримання цих грошей.

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