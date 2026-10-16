'Є стриманий оптимізм': уряд згортатиме режим жорсткої економії коштів, - прем'єр

Зупинки або затримок виплат у секторі оборони немає, запевняє Корецький.

Уряд починає поступово відновлювати видатки, які тимчасово зупинили в рамках режиму жорсткої економії бюджету, заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Виділення коштів на непріоритетні напрямки було призупинене до отримання міжнародної допомоги від партнерів.

Прем’єр зазначив, що за рахунок прийняття ряду законів, зокрема про скасування податкової пільги для міжнародних посилок, держава зможе розблокувати частину міжнародного фінансування до кінця 2026 року.

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"Це відкриває нам можливість для оформлення необхідних документів, подачі в Єврокомісію і до кінця року отримання частини тих коштів, які вкрай необхідні для закриття фінансового дефіциту 2026 року", – сказав він.

Водночас прем’єр наголосив, що йдеться лише про частину необхідного фінансування. Корецький також запевнив, що зупинки або затримок виплат у секторі оборони немає.

"Немає жодної зупинки, жодних невиплат по сектору оборони, як і обіцяли. Тому є стриманий оптимізм, що спільними зусиллями ми це все доробимо в 2026 році", - сказав прем’єр.

Він також висловив сподівання, що парламент продовжить конструктивну співпрацю в наступні пленарні тижні і проголосує за необхідні законопроєкти, прийняття яких є умовою надання наступних траншів міжнародного фінансування.

Наприкінці вересня стало відомо, що уряд заморозив частину видатків. До таких відносилися зокрема нові будівництва, ремонти та реконструкції об’єктів, що не є критично важливими, а також другорядні державні програми. Водночас уряд продовжував фінансувати оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.

Міжнародна допомога для України - останні новини

Верховна Рада напередодні ухвалила кілька законопроєктів, які були умовою отримання міжнародної допомоги від ЄС та МВФ. Зокрема, парламент ухвалив закон про запровадження 20% податку на додану вартість (ПДВ) для товарів вартістю до 150 євро, які українці замовляють через іноземні маркетплейси.

Економіст Олег Пендзин зазначив, що ухвалення необхідних законодавчих змін дає змогу наразі розблокувати 4,5 мільярда євро міжнародної допомоги Україні. При цьому значна частина міжнародної допомоги і надалі залишатиметься недоступною через невиконані умови – усього Україна має отримати 29,5 млрд доларів від партнерів.

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