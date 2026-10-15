Рада ухвалила закон про податок на міжнародні посилки до 150 євро

Ухвалення законопроєкту підтримали 252 народних депутати.

Верховна Рада ухвалила закон про запровадження 20% податку на додану вартість (ПДВ) для товарів вартістю до 150 євро, які українці замовляють через іноземні маркетплейси.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України (№16051-1) проголосували 252 народних депутати за необхідної кількості у 226 голосів.

Цей законопроєкт скасовує пільгу на сплату ПДВ для міжнародних посилок вартістю менше 150 євро (близько 7 600 грн), яка діяла раніше.

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Водночас законопроєкт зберігає звільнення від ПДВ для некомерційних міжнародних відправлень вартістю до 45 євро (близько 2280 грн) від однієї фізичної особи іншій. Для цього товари мають пересилатися без оплати і призначатися для особистого або сімейного використання.

Також передбачено звільнення від ПДВ для окремих товарів, призначених для потреб безпеки й оборони.

Надходження від податку, отримані за його сплату, планують спрямовувати до спецфонду держбюджету на потреби Збройних сил України.

Згідно з розрахунками, прийняття законопроекту дозволить додатково залучити до державного бюджету податкові надходження в сумі близько 10 млрд грн на рік.

Ухвалений законопроєкт містив нову версію правки щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).

Перша версія правки, яка передбачала обмеження посиленого фінмоніторингу PEP 12 місяцями після звільнення, містилася у законопроєкті про оподаткування доходу з цифрових платформ, який був ухвалений парламентом ще у червні. Проте президент Володимир Зеленський не підписував закон через те, що ця правка заблокувала виділення частини іноземної допомоги, адже міжнародні партнери розкритикували дану норму.

"Правка по РЕР-ах пройшла також. Тому це розблокує і підписання іншого законопроекту про оподаткування цифрових платформ", - написав народний депутат Ярослав Железняк.

Також Рада прийняла законопроєкт про зміни до Митного кодексу України (№15460), його підтримали 249 народних депутатів. Він потрібен для узгодження Митного кодексу із податковими змінами, які передбачають оподаткування ПДВ міжнародних посилок.

Податок на міжнародні посилки – головні новини

1 вересня парламент вчергове не підтримав скасування податкової пільги на закордонні посилки вартістю до 150 євро. При цьому у травні Рада також провалила голосування за законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу України, який мав на меті запровадження податку на посилки.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомляла, що отримання Україною наступного траншу від МВФ у розмірі 1,66 мільярда доларів під загрозою зокрема через провал голосування за законопроєкт про оподаткування посилок.

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