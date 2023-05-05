В НБУ очікують в подальшому досить стриманого зростання доходів бюджету, а також уповільнення росту видатків.

У 2023 році дефіцит державного бюджету збільшиться до понад 26% ВВП без урахування грантів у доходах, попри очікуване повернення довоєнного рівня оподаткування та посилення адміністрування податків.

Як йдеться у інфляційному звіті Національного банку, збільшення дефіциту зумовлюватиметься насамперед значними витратами на забезпечення обороноздатності та обмежену ресурсну базу внаслідок окупації частини регіонів, руйнування підприємств і значної міграції.

"До того ж вичерпався вплив від економічних результатів, досягнутих до вторгнення, зокрема рекордного врожаю, що підтримало доходи бюджету минулого року. Надалі очікується поступове звуження дефіциту – до 9,5% ВВП у 2025 році без урахування грантів у доходах", - сказано у звіті.

Відео дня

У Нацбанку також очікують досить стриманого зростання доходів. Зазначається, що податкові надходження будуть основою цього зростання завдяки пожвавленню економічної діяльності та споживчого попиту, згортанню податкових пільг, а також все ще значній інфляції. Гранти залишатимуться ще певний час важливим джерелом доходів.

Ріст видатків бюджету зараз залишається високим, але надалі він сповільниться, хоча зберігатиметься фокус на обороні та соціальній сфері, а згодом і на повоєнному відновленні.

"До зменшення безпекових ризиків перевага надаватиметься сектору оборони та безпеки, проте і в повоєнний час він залишатиметься серед пріоритетних напрямів витрат. Бюджетні соціальні програми також будуть вагомим джерелом підтримки населення, але поступово спрямування програм зміститься в бік надання субсидій на оплату послуг ЖКГ", - зазначили в НБУ.

При цьому міжнародна допомога залишиться ключовим джерелом фінансування бюджетних потреб, однак зростатиме й роль внутрішніх запозичень.

"Значний дефіцит бюджету, як і у 2022 році, став можливим завдяки безпрецедентній міжнародній фінансовій підтримці. У І кварталі 2023 року отримано майже 11 млрд дол. США. Очікується, що у 2023 році обсяги міжнародного фінансування перевищать 42 млрд дол. США та надалі поступово знижуватимуться, хоча і залишатимуться значними", - повідомляється у звіті.

Ситуація в економіці України

У Національному банку прогнозують, що у другому кварталі 2023 року економіка України почне відновлення відразу на 15,9%, враховуючи низьку базу другого кварталу минулого року, коли спад склав 36,9%.

Національний банк в квітні поліпшив прогноз економічного зростання в 2023 році з 0,3% до 2%, а також очікує, що в 2023 році інфляція в Україні сповільниться до 14,8%, а в наступні роки - повернеться до однознакового рівня.

Також у Нацбанку прогнозують, що в найближчі три роки зарплати українців знову почнуть активно зростати, хоча й тільки в номінальних цифрах. Це відбудеться завдяки зростанню витрат у військовій сфері та секторі безпеки, а також адаптації економіки до роботи в умовах війни.

Вас також можуть зацікавити новини: