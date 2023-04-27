У наступні роки інфляція повернеться до однознакового рівня, очікують у Нацбанку.

Національний банк очікує, що в 2023 році інфляція в Україні сповільниться до 14,8%, а в наступні роки - повернеться до однознакового рівня.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час прес-брифінгу. За його словами, подальшому зниженню інфляції сприятиме, зокрема, здешевлення енергоносіїв на світових ринках, стриманий внутрішній попит, а також вплив монетарної політики НБУ.

"Ураховуючи комбінований ефект зазначених чинників і значно кращу, ніж очікувалося, ситуацію в енергетичному секторі, НБУ переглянув прогноз інфляції на 2023 рік - із 18,7% до 14,8%", - сказав він.

Очільник НБУ зазначив, що послабленню цінового тиску в наступні роки насамперед сприятиме зменшення безпекових ризиків, яке є основним припущенням прогнозу НБУ.

За таких умов прогнозується поліпшення інфляційних очікувань, а також нарощування пропозиції товарів завдяки відновленню оптимальних логістичних шляхів та виробничих потужностей.

"З огляду на це НБУ очікує, що інфляція знизиться у 2024 році до 9,6%, а в 2025 році - до 6%", - додав Пишний.

Інфляція в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, у березні інфляція в Україні сповільнилась до 21,3% у річному вимірі.

Споживча інфляція в Україні за підсумками 2022 року становила 26,6%, зазначали в Мінекономіки. Цей показник виявився значно меншим за прогноз, зроблений у першій половині року.

Національний банк прогнозував, що за підсумками 2022 року інфляція в Україні становитиме 31%, а у 2023 році сповільниться до близько 20%.

У Держстаті в січні повідомляли, що ціни на товари та послуги в Україні у 2022 році в середньому зросли майже на 23%. При цьому, зростання споживчих цін в минулому році на овочі склало 68,5%, рибу і продукти з риби - на 30,3%, хліб і хлібопродукти - на 29,7%.

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