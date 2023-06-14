Експорт товарів з України у січні-квітні 2023 року порівняно з січнем-квітнем 2022 року скоротився на 19,6% - до $13,334 млрд, у той час як імпорт зріс на 21,5% - до $20,374 млрд.

У січні-квітні 2023 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами зросло в 39,8 рази порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $7,04 млрд з $0,177 млрд.

Як повідомляє Державна служба статистики, експорт товарів з України за вказаний період порівняно з січнем-квітнем 2022 року скоротився на 19,6% - до $13,334 млрд, тоді як імпорт зріс на 21,5% - до $20,374 млрд.

У квітні-2023 порівняно з березнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 9,3% - до $3,264 млрд, а імпорту - на 1,3% - до $5,345 млрд.

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Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в квітні - 2023 було негативним і склало $2,081 млрд, тоді як в попередньому місяці воно також було негативним - $1,814 млрд.

Що відбувається з економікою України

У травні 2023 року інфляція в Україні сповільнилася до 15,3%. З початку року істотно знизилися ціни на яйця, буряк, помідори і банани, проте подорожчали цибуля, капуста, морква, яблука і молочні продукти.

Інфляція на споживчому ринку в травні 2023 р.порівняно з квітнем 2023 р. склала 0,5%, з початку року – 3,8%.

Базова інфляція в травні 2023 р.порівняно з квітнем 2023 р. склала 0,3%, з початку року – 3,3%.

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