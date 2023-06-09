З початку року суттєво знизились ціни на яйця, буряк, помідори та банани, проте подорожчали цибуля, капуста, морква, яблука та молочні продукти.

У річному вимірі інфляція у травні становила 15,3% порівняно з 17,9% у квітні.

Про це свідчать дані Держстату. При цьому інфляція на споживчому ринку у травні 2023 р. порівняно із квітнем 2023 р. становила 0,5%, з початку року – 3,8%.

Базова інфляція у травні 2023 р. порівняно із квітнем 2023 р. становила 0,3%, з початку року – 3,3%.

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"На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 8,7% та 5,6%) подорожчали фрукти та овочі. На 1,7–0,2% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, масло", - йдеться в повідомленні.

Водночас на 22,7% подешевшали яйця, на 3,2– 0,2% знизилися ціни на продукти переробки зернових, сало, рис, соняшникову олію, цукор, макаронні вироби, молоко. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 1,2%. Одяг і взуття подешевшали на 1,6%, зокрема, взуття – на 1,9%, одяг – на 1,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,8% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,0%. Ціни на транспорт знизилися на 1,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 2,5%.

Ціни в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, з початку року суттєво знизились ціни на яйця, буряк, помідори та банани, проте подорожчали цибуля, капуста, морква, яблука та молочні продукти.

Чимало соціально значущих товарів на поличках ритейлерів у червні коштують дешевше, ніж на початку першого кварталу 2023 року.

Водночас за підрахунками експертів Інституту аграрної економіки, за рік повномасштабної війни ціни на харчові продукти в Україні зросли майже на третину.

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