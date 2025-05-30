Фактично це рішення було ухвалене ще в серпні, а зараз його лише підтвердили.

Україна не змогла домовитися із кредиторами і пропустить виплату 665 мільйонів доларів за державним боргом, пов'язаним з так званими ВВП-варантами – борговими зобов’язаннями, прив’язаними до темпів економічного зростання. Про це повідомляє Bloomberg.

2 червня Україна мала би сплатити кредиторам за цими зобов’язаннями 665 мільйонів доларів у зв’язку зі зростанням ВВП у 2023 році. Але сьогодні Міністерство фінансів оприлюднило заяву, в якій підтвердило дію мораторію на ці виплати. Сам мораторій був запроваджений ще минулого року і залишатиметься чинним до завершення реструктуризації цього боргу.

"Мораторій на платежі за державними деривативами є частиною ширшої стратегії України, оголошеної в серпні 2024 року під час реструктуризації державного боргу. Ця стратегія передбачає справедливе та рівноправне ставлення до всіх кредиторських вимог у межах периметру реструктуризації, з метою відновлення боргової стійкості в рамках Програми МВФ", – йдеться у заяві Мінфіну.

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Разом з тим зазначається, що Київ ще торік домовився з інвесторами про те, можливий дефолт за ВВП-варрантами не стосуватиметься зобов’язань за звичайними міжнародними облігаціями.

Як пише Bloomberg, проблема ВВП-варантів полягає в тому, що вони не були включені до минулорічної угоди про реструктуризацію боргу України в розмірі 20 мільярдів доларів.

У квітні Кабмін провів переговори з тримачами варантів і запропонував їм обміняти їх на суверенні облігації. Однак інвестори були готові реструктуризувати у такий спосіб лише травневий платіж, вимагаючи понад 400 мільйонів доларів готівкою та конвертацію понад 200 мільйонів доларів у нові облігації. На це Кабмін не погодився.

Минулого тижня рейтингове агентство Fitch підтвердило оцінку України як "Обмежений дефолт", заявивши, що рейтинг кредитоспроможності залишатиметься чинним, доки країна "не нормалізує свої відносини зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів". Як пояснили у Fitch, ВВП-варанти стануть непрацюючими після дати платежу.

Що це за ВВП-варанти

ВВП-варанти (GDP warrants) — це фінансові інструменти, випущені Україною під час реструктуризації державного боргу у 2015 році. Вони передбачають виплати інвесторам лише за умови, якщо економіка країни демонструє достатньо високі темпи зростання. Ці варанти діють до 2041 року та були запропоновані інвесторам як компенсація за списання частини старих боргів під час їх реструктуризації.

ВВП-варанти не мають фіксованої процентної ставки чи основної суми боргу. Виплати за ними здійснюються лише тоді, коли номінальний ВВП України перевищує $125,4 млрд, а річне зростання ВВП становить понад 3%. У такому випадку інвестори отримують певну суму, яка розраховується в залежності від темпів зростання українського ВВП.

У 2023 році ВВП України зріс на 5,3%, що активувало механізм виплат за ВВП-варантами. Згідно з розрахунками, у 2025 році Україна мала б виплатити інвесторам близько $660 млн. Однак Міністерство фінансів України вважає, що ці варанти були створені для економічної реальності, яка більше не існує, і що поточне зростання ВВП є лише частковим відновленням після значного падіння економіки у 2022 році.

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