Раніше НБУ прогнозував, що зростання українського ВВП за підсумками 2023-го може перевищити 5%.

Державна служба статистики України здійснила попередню оцінку ВВП за минулий рік. Про це національний орган повідомив на своєму сайті.

Згідно з представленими даними, реальний ВВП у 2023 році порівняно із 2022-м збільшився на 5,3%. Номінальний ВВП становив 6537,8 млрд грн.

Нагадаємо, у кінці грудня Держстат покращив оцінку падіння ВВП України за 2022 рік: на думку експертів, цей показник становив 28,8%. Ще раніше у Держстаті оцінювали падіння ВВП України за підсумками позаминулого року на рівні 29,1%.

Відео дня

Також спеціалісти підрахували, що за перший квартал 2023 року ВВП України впав на 10,5%, якщо порівнювати з аналогічним періодом попереднього року. У другому кварталі спостерігалось зростання ВВП на 19,5%, а у третьому воно сповільнилося до 9,3%.

Зростання економіки у 2024 році

У лютому перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що зростання економіки за результатами 2024 року прогнозують на рівні щонайменше 4,6%.

Ще раніше у Мінекономіки оцінили зростання ВВП у січні на рівні 3,5%, якщо порівнювати з січнем позаминулого року. На думку експертів, це зумовлено зростаючим інвестиційним попитом, а також доступністю зовнішніх ринків для вітчизняного виробника.

Вас також можуть зацікавити новини: