Сергій Марченко зазначив, що країна продовжить переговори з власниками облігацій.

Україна не змогла домовитися з власниками облігацій про реструктуризацію міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів. Така ситуація загрожує для України дефолтом.

Видання Reuters пише, що угода з утримувачами міжнародних облігацій, яка дала змогу Україні призупинити виплати після вторгнення Росії в країну у 2022 році, закінчується в серпні.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що переговори триватимуть. Він очікує, що уряд досягне угоди до 1 серпня. Україна намагається переглянути свій борг, щоб зберегти доступ до міжнародних ринків і одночасно виконати вимоги МВФ щодо реструктуризації.

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Марченко заявив, що економіка країни являє собою "крихку рівновагу", яка залежить від послідовної та суттєвої підтримки з боку партнерів.

"Своєчасна реструктуризація боргу - найважливіша частина цієї підтримки", - сказав він. "Щоб вигравати війни, сильні армії повинні спиратися на сильну економіку".

Власники облігацій заявили, що пропозиція уряду вимагала списання коштів, що "значно перевищує" очікувані ринками 20%.

"Ця пропозиція ризикує завдати істотної шкоди майбутній базі інвесторів України та її основній меті - поверненню на ринки капіталу за першої ж можливості", - додали вони.

Україна може спробувати продовжити призупинення платежів після серпня, але віддає перевагу більш довгостроковому рішенню - повному перегляду боргу.

Проведення реструктуризації боргу в розпал війни завжди розглядалося як безпрецедентне і грандіозне завдання для України. Партнери Києва, які підтримують країну та її економіку, не хочуть, щоб гроші йшли на виплату боргів.

Що пропонувалося

Україна запропонувала обміняти наявний борг на п'ять суверенних облігацій з терміном погашення з 2034 по 2040 рік, а також на так званий державний контингентний борговий інструмент (SCDI), прив'язаний до показників податкових надходжень. Вартість цього інструменту буде визначена у 2027 році.

Інвестори просили надати інструменти, які від самого початку генеруватимуть стабільний грошовий потік, і нові облігації виплачуватимуть відсотки в символічному розмірі 1% протягом перших 18 місяців, до 3% у 2026 і 2027 роках, а потім до 6%, що загалом становитиме 700 мільйонів доларів. Ця пропозиція означала списання коштів у розмірі від 25 до 60% залежно від показників SCDI. Україна також запропонувала інвесторам варіант, що включає тільки звичайні облігації.

Інвестори висунули дві зустрічні пропозиції, обидві з яких передбачали номінальне скорочення на 20% і дозволяли потенційно повністю повернути концесії. Уряд заявив, що жодна з пропозицій інвесторів не відповідає вимогам МВФ.

Обидві пропозиції складалися з пакета інструментів двох типів - серії з двох облігацій з купоном понад 7%, а також "облігації на відновлення" зі змінними, ступінчастими виплатами.

Україна також запропонувала виключити пункт про перехресний дефолт між її міжнародними облігаціями та ВВП-ордерами, які пов'язані з економічним зростанням і за якими вона винна інвесторам 2,6 мільярда доларів.

Кредитори втомилися чекати - що писало WSJ

5 травня видання The Wall Street Journal випустило статтю, в якій йшлося про те, що західним інвесторам і кредиторам набридло давати відтермінування економіці України у зв'язку з війною: Київ можуть змусити платити відсоток за непогашеними єврооблігаціями вже з 2025 року.

Йдеться про інвесторів, які володіють приблизно п'ятою частиною непогашених єврооблігацій України (орієнтовно на суму 20 мільярдів доларів). Головна мета: щоб Київ, який щойно отримав близько 60 мільярдів доларів допомоги від США, відновив виплати в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.

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