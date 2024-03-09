Агентство S&P заявило, що прогноз за довгостроковим кредитним рейтингом України в іноземній валюті - негативний.

Агентство S&P Global заявило, що "практично впевнене", що Україна оголосить дефолт за зовнішніми комерційними зобов'язаннями. У зв'язку з цим довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті знижено до рівня "junk" - переддефолтний рівень.

Агентство знизило рейтинг до "CC" з "CCC" і заявило, що очікує, що Україна почне офіційні переговори про реструктуризацію боргу зі своїми приватними кредиторами в короткостроковій перспективі і завершить цей процес до середини 2024 року.

Вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року поклало початок найсмертоноснішій війні, що відкриває нову сторінку в європейській історії за більш ніж 70 років.

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"З огляду на значну шкоду, завдану фізичному і людському капіталу, середньострокові економічні перспективи України схильні до високого ступеня невизначеності", - цитує звіт S&P видання Reuters.

Агентство заявило, що прогноз за рейтингом FC України - негативний.

Кредитні рейтинги України - останні новини

У червні 2023 року Fitch Ratings також підтверджувало довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні "CC".

11 грудня 2023 року міжнародне рейтингове агентство підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні "СС" - тобто висока ймовірність дефолту.

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