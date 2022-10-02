Гроші бюджету підуть на армію, "соціалку" і на невеликі програми з відновлення української інфраструктури та економіки.

Прийняття державного бюджету на 2023 рік в першому читанні очікується вже наступного тижня.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, в ніч на 2 жовтня закінчилися строки подачі поправок до держбюджету. Він також зазначив, що вочевидь кількість поправок буде менша, ніж завжди, бо народні депутати розуміють, що у цього бюджету немає резервів.

"Гроші всі йдуть на армію, на "соціалку" і на ті невеликі програми з відновлення нашої інфраструктури, економіки, які передбачаються бюджетом. Тому предмету для дискусій немає, саме тому цього року він (держбюджет – УНІАН) буде розглянутий за спрощеною процедурою, він буде розглянутий швидше. Ми вже наступного тижня очікуємо прийняття його в першому читанні", - сказав Гетманцев.

Державний бюджет 2023 - що відомо

13 вересня Кабмін схвалив проект державного бюджету на 2023 рік. У проекті держбюджету, зокрема, передбачені видатки на сектор безпеки та оборони на рівні 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету. Дефіцит держбюджету передбачається на рівні 38 млрд доларів, фінансувати його планують за допомогою іноземних партнерів та військових облігацій.

21 вересня Верховна Рада заслухала представлення міністром фінансів проекту державного бюджету на 2023 рік та "взяла до відома".

23 вересня перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко зазначив, що ВР планує ухвалити держбюджет на 2023 рік до середини жовтня.

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