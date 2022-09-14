Текст законопроекту поки що не опубліковано.

Протягом тижня очікується представлення у Верховній Раді проекту закону про державний бюджет України на 2023 рік.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Як і очікувалось, Кабмін вніс бюджет на 2023 рік у парламент... Протягом тижня буде у Раді перший етап - його представлення разом з бюджетною декларацією", - написав він.

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Сьогодні у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону про Державний бюджет України на 2023 рік (№8000).

Текст законопроекту на сайті парламенту поки що не оприлюднено.

Його внесено до ВР сьогодні, 14 вересня.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що затверджений урядом проект держбюджету – 2023 враховує пролонгацію режиму нульових мит на український експорт до країн Європейського Союзу.

Кабінет міністрів планує покривати дефіцит державного бюджету України у 2023 році за рахунок Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

Денис Шмигаль попередив, що у зв'язку з продовженням військових дій дефіцит державного бюджету-2023 досягне 38 млрд доларів.

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