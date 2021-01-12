Кошти отримані в результаті розміщення чотирьох пакетів облігацій у гривні та одного – в доларах.

Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 12 січня, залучило до державного бюджету 8,927 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті Міністерства, кошти отримані в результаті продажу чотирьох пакетів гривневих облігацій на суму 2,36 мільярда гривень, 4,67 мільярда гривень, 263,1 мільйона гривень і 270,9 мільйона гривень терміном обігу 175, 357, 763 і 1225 днів відповідно, із середньозваженою ставкою прибутковості 10,73%, 11,69%, 11,85% і 12,15% річних.

Кошти в доларах отримані в результаті продажу облігацій на суму 48,2 мільйона доларів терміном обігу 365 днів, із середньозваженою ставкою прибутковості 3,8%.

Що цьому передувало

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення ОВДП за січень-листопад 2020 року залучило до державного бюджету 171,1 мільярда гривень, 2,9 мільярда доларів і 788 мільйонів євро.

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Автор: Катерина Жирій