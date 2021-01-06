Пікові періоди виплат за держборгом у 2021 році прогнозуються у другому і третьому кварталах.

Україна в 2021 році має виплатити за держборгом 585,13 млрд грн.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що Мінфін за минулий місяць підвищив прогноз виплат за держборгом у січні-березні 2021 року на 28 млрд грн - до 138,85 млрд грн, у квітні-червні - на 29,12 млрд грн, до 165,67 млрд грн.

У липні-вересні 2021 року виплата боргів оцінюється в 162,43 млрд грн, у жовтні-грудні - в 118,13 млрд грн.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, пікові періоди виплат за держборгом у 2021 році прогнозуються у другому і третьому кварталах.

Прогнозовані виплати за зовнішнім боргом за перший квартал 2021 року зросли на 0,85 млрд грн - до 33,52 млрд грн, за другий - на 12,33 млрд грн, до 25,73 млрд грн.

Зазначимо, державний і гарантований державою борг України за листопад цього року в національній валюті зріс на 1,3% - до 2,398 трлн грн, а в доларовому еквіваленті – на 1,2% до 84,24 млрд дол.

Що чекати економіці України в 2021 році

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Автор: Богдан Слуцький