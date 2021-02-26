У національній валюті держборг за січень зріс на 6,34 мільярда гривень.

Сукупний державний борг України в січні 2021 року зріс на 490 мільйонів доларів - до 90,74 мільярда доларів.

Читайте такожМіжнародні резерви України скоротилися до $28,8 мільярда-НБУПро це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Зазначається, що в національній валюті державний борг у січні 2021 року зріс на 6,34 мільярда гривень - до 2,558 трильйона гривень.

Прямий держборг у січні цього року в доларовому вираженні зріс на 0,49% - до 80,29 мільярда доларів, у гривневому - на 0,2%, до 2,263 трильйона гривень.

У тому числі зовнішній прямий борг в минулому місяці в доларах скоротився на 0,45% - до 44,31 мільярда доларів.

Гарантований державою борг у січні 2021 року збільшився на 0,97% - до 10,45 мільярда доларів, у гривні - на 0,61%, до 294,48 мільярда гривень.

Що цьому передувало

За даними Міністерства фінансів, Україні в 2021 році належить виплатити за держборгом 585,13 мільярда гривень.

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Автор: Катерина Жирій