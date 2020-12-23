Повний аналіз бюджету-2020 буде наступного року.

В Україні кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу. З початку 2020 року на погашення держборгу Україна витратила 357,4 млрд грн.

Про це заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомляє прес-служба.

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"Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу. Кожен українець за обслуговування держборгу у 2020 році сплатив по 3 тис грн", - сказав Пацкан.

Він уточнив, що назвав цифри станом на початок грудня, а повний аналіз бюджету-2020 буде наступного року, оскільки найбільші платежі йдуть в грудні.

"Найбільша наша проблема - це запозичення. Це третина держбюджету", - підкреслив Пацкан.

Глава Рахункової палати зазначив, що в держбюджеті на 2020 рік на погашення держборгу спочатку було передбачено 346 млрд грн. А за фактом, станом на 1 грудня, вже витрачено 357,4 млрд грн, і ця сума до кінця року зросте.

"З позитиву - загальний обсяг доходів до держбюджету за січень-листопад дійсно зріс. Перевиконання плану - на 3,3 млрд грн. Менше оптимізму щодо витрат. У січні-листопаді видатки на 101 млрд грн менші за план. Недовиконання плану - це Державна митна служба. Але хочу нагадати, що у квітні показники бюджету були скориговані. Доходи, наприклад, були зменшені на 116 млрд грн", - додав він.

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Автор: УНІАН