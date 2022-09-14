Протягом тижня очікується представлення у Верховній Раді проекту закону про державний бюджет України на 2023 рік.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук розповів, що передбачається законопроектом про державний бюджет України на 2023 рік.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"При підготовці проекту закону "Про державний бюджет України на 2023 рік" для розрахунку показників бюджету використовувався помірно-консервативний сценарій макроекономічного прогнозу, який передбачає обережні оцінки щодо темпів відновлення економіки у 2023 році", - йдеться у повідомленні.

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Так, законопроектом передбачено, що у 2023 році очікується зростання реального ВВП на 4,6%; загальні показники доходів державного бюджету на 2023 рік очікуються у розмірі 1 260,1 млрд грн, що є зменшенням порівняно із затвердженими показниками 2022 (зі змінами) на 282,1 млрд грн, а з фактичними показниками 2021 - на 24,2 млрд грн.

Крім того, очікується, що частка перерозподілу валового внутрішнього продукту зменшиться порівняно із затвердженими показниками 2022 року (зі змінами) на 9%, а з фактичними показниками 2021 - на 3,8%.

Прогнозні показники на 2023 рік по основних бюджетоформуючих джерелах: податок та збір на доходи фізичних осіб - 129 066,9 млн грн; податок на прибуток підприємств - 132 000 млн грн; рентна плата - 120 617,9 млн грн.

Також до цього переліку входять акцизний податок: з вироблених в Україні підакцизних товарів - 64 468,2 млн грн, з ввезених на митну територію України підакцизних товарів - 72 896,7 млн грн; податок на додану вартість - 228 500 млн грн - 367 800 млн грн; ввізне мито - 35 219 млн грн; частина чистого прибутку та дивіденди - 7 311 млн грн.

Крім того, це кошти, що перераховуються Національним банком України - 19 361 млн грн; плата за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей - 1 596,2 млн грн; доходи від плати за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою – 993,9 млн грн, плата за користування кредитами (позиками), залученими державою - 934,3 млн грн; власні надходження бюджетних установ - 45 559,6 млн грн тощо.

"Дефіцит державного бюджету у 2023 році очікується на рівні 20 відсотків ВВП, у тому числі загальний фонд - 17,3 відсотка ВВП та спеціальний фонд - 2,7 відсотка ВВП", - зауважив Мельничук.

Фінансування загального фонду держбюджету у 2023 році планується за рахунок державних запозичень у сумі 1 516 873,9 млн грн, в тому числі зовнішніх - 1 426 149 млн грн, внутрішніх – 90 724,9 млн грн.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2023 рік прогнозується у сумі 414 994,5 млн грн, в тому числі погашення державного зовнішнього боргу - 98 948,2 млн грн, державного внутрішнього боргу - 316 046,3 млн грн.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2023 рік прогнозується в обсязі 326 283,5 млн грн, в тому числі державного внутрішнього боргу - 263 905,5 млн грн, державного зовнішнього боргу - 62 378 млн грн.

На фінансування проектів розвитку від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій передбачається залучити кошти в обсязі 169 955,6 млн грн, за рахунок яких заплановано забезпечити, зокрема розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання задля підтримки обороноздатності Збройних сил України; створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, посилення морської безпеки та охорони морських кордонів; проведення модернізації інфраструктури паливно-енергетичного комплексу, електрогенеруючих потужностей та електромереж.

Також за рахунок цих коштів заплановано забезпечити реабілітацію інфраструктури та модернізацію обладнання на підприємствах теплопостачання, водопостачання та водовідведення; покращення якості медичної допомоги та соціального захисту населення; розвиток міського пасажирського транспорту та транспортної інфраструктури; підтримку малих та середніх підприємств.

"Надходження від приватизації державного майна плануються на рівні 6 000 млн грн відповідно до прогнозу Фонду державного майна України; видатки на встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2023 року передбачено у розмірі 6 700 грн, а посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки - у розмірі 2 893 грн, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб визначено на рівні 2 102 грн", - повідомив Мельничук.

Крім того, зазначив він, у проекті державного бюджету видатки на утримання органів державної влади (за винятком силових структур) скорочено порівняно з 2022 роком на 11, 486 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 вересня, у ВР було зареєстровано урядовий проект закону про державний бюджет України на 2023 рік (№8000).

Раніше цього дня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що затверджений урядом проект держбюджету враховує пролонгацію режиму нульових мит на український експорт до країн Європейського Союзу.