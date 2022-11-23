Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2023 рік.
"Все, дякую. Президент підписав Проект бюджету на 2023 рік", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Основні показники держбюджету-2023
- ВВП та інфляція. Показник номінального ВВП на наступний рік закладений у розмірі 6 трлн 279,3 млрд гривень, а реальний ВВП зросте має продемонструвати ріст на 3,2%. Зростання споживчих цін у 2023 році очікується на рівні 28,0% після інфляції у 29,3%.
- Курс долара закладений на рівні 42,2 гривні за долар у середньому за рік. Прогнозується, що на кінець наступного року курс виросте до 45,8 гривень.
- Прожитковий мінімум з 1 січня прожитковий мінімум на одну особу встановлено у розмірі 2589 гривень н місяць.
- Мінімальна зарплата у наступному році підвищуватися не буде – 6700 гривень на місяць.
- На субсидії планують витратити 37,9 мільярда гривень, що на 9,2% менше, ніж у 2022 році.
- Витрати на оборону закладені на рівні 1141,1 мільярда гривень або 18,2% ВВП.
Прийняття держбюджету-2023 - що відомо
3 листопада Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік. Власні доходи країни наступного року складуть 1,3 трлн грн, а видатки будуть вдвічі більші – 2,6 трлн грн.
Документом передбачено створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії обсягом 35 млрд грн.
Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, дефіцит у 38 млрд доларів передбачається переважно закривати завдяки підтримці міжнародних партнерів України, зокрема Євросоюзу, США та МВФ.