У бюджеті передбачено створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

Затверджений сьогодні Державний бюджет Україна на 2023 рік передбачає створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії обсягом 35 млрд грн.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У бюджеті передбачено створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Його ресурс становитиме 35 млрд грн. На підтримку бізнесу через Фонд розвитку підприємництва спрямовуємо 16 млрд грн. Попри війну, уряд не планує підвищувати податки. Проте скорочуємо витрати на державний апарат більш ніж на 10 млрд грн", - написав він.

Відео дня

Також Шмигаль зазначив, що власні доходи країни в наступному році складуть 1,3 трлн грн, а витрати будуть удвічі більше – 2,6 трлн грн.

"Дефіцит у 38 млрд доларів розраховуємо переважно закривати завдяки підтримці наших міжнародних партнерів. Зокрема Євросоюзу, США і МВФ", - написав він.

Крім цього, прем'єр підкреслив, що найперший пріоритет держбюджету-2023 - забезпечення перемоги, тому 43% всіх коштів направлять на армію і безпеку України.

"Це понад 1 трлн грн. Величезна сума, яка дозволить забезпечити необхідним наших героїв на фронті", - написав він.

Другим пріоритетом буде соціальне забезпечення.

"Пенсії, допомога внутрішньо переміщеним особам, субсидії, медицина та освіта. Сукупно це понад 30% видатків бюджету", - додав глава уряду.

Держбюджет-2023:

3 листопада 2022 року парламент ухвалив держбюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому.

Кабінет міністрів планує покривати дефіцит державного бюджету України у 2023 році коштом Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

Денис Шмигаль попередив, що у зв'язку з продовженням військових дій дефіцит державного бюджету-2023 досягне 38 млрд доларів.

Фінансування загального фонду держбюджету у 2023 році планується коштом державних запозичень у сумі 1 516 873,9 млн грн, у тому числі зовнішніх - 1 426 149 млн грн, внутрішніх – 90 724,9 млн грн.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2023 рік прогнозується в сумі 414 994,5 млн грн, у тому числі погашення державного зовнішнього боргу - 98 948,2 млн грн, державного внутрішнього боргу - 316 046,3 млн грн.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2023 рік прогнозується в обсязі 326 283,5 млн грн, у тому числі державного внутрішнього боргу - 263 905,5 млн грн, державного зовнішнього боргу - 62 378 млн грн.

Вас також можуть зацікавити новини: