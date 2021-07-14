Першу трирічну бюджетну декларацію України пропустили для голосування під куполом Ради

Бюджетний комітет Верховної Ради схвалив проект бюджетної декларації на три роки - з 2022 по 2024-ий.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив 14 липня нардеп Олексій Гончаренко.

Він зазначає, що це перший бюджетний проект тривалістю в три роки. Раніше приймалися тільки річні декларації.

Нардепи запланували значне зростання доходів держбюджету - з 1219,6 млрд грн у 2022-му році до 1451,6 млрд у 2024-му (це на понад 350 млрд більше, ніж у 2021 році).

При цьому витрати теж зростуть - з 1417,7 млрд грн до 1641,5 млрд.

За три роки з 5368,7 млрд до 6651 млрд грн має збільшитися номінальний ВВП, а разом з ним і середньомісячна зарплата - з 15258 до 19063 грн.

Також депутати хочуть боротися з безробіттям - воно має знизитися з 8,5% до 7,8%.

Раніше міністр фінансів Денис Улютін заявив про плани його відомства закласти дефіцит державного бюджету на 2022 рік у розмірі 3,5% від валового внутрішнього продукту.

Також ми писали, що в січні-червні 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 506 млрд грн - це на 5% більше планового показника.

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Автор: Станислав Кожемякин