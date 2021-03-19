За словами Улютіна, міністерство планує поступово наблизитися до ключового показника дефіциту нижче 3%.

Міністерство фінансів України планує закласти дефіцит державного бюджету на 2022 рік у 3,5% валового внутрішнього продукту.

Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін під час представлення основних показників держбюджет за 2020 рік.

Читайте такожУ Мінфіні розповіли, що відбувалося з держбюджетом-2020

"У наступному 2022 році ми плануємо забезпечити дефіцит на рівні 3,5% ВВП. Таким чином, ми поступово наближаємося до ключового показника дефіциту нижче 3%", - сказав він.

Улютін також зазначив, що із загального плану запозичень на 2021 рік в 677 млрд грн зовнішні запозичення повинні скласти 179 млрд грн.

"Зовнішніми нашими контрагентами є МВФ, ЄС, а також держави-партнери", - уточнив заступник міністра.

Держбюджет-2021

Державний бюджет на 2021 рік передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, або 246,6 млрд грн.

За даними Міністерства фінансів, Україні у 2021 році належить виплатити за держборгом 585,13 млрд грн. Пікові періоди виплат за держборгом у 2021 році прогнозуються в другому і третьому кварталах.

19 березня 2021 року прес-служба Мінфіну з посиланням на звіт про виконання державного бюджету України за 2020 рік повідомила про те, що уряду України у 2020 році вдалося домогтися виконання бюджетних показників у запланованих законом про державний бюджет обсягах, попри карантинні обмеження, і утримати дефіцит держбюджету в рамках граничного показника, а також перевиконати дохідну частину держбюджету.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький