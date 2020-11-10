За словами Шевченка, співпраця з МВФ дозволить і надалі виконувати зовнішні зобов'язання України та збільшити її міжнародні резерви до 29-30 мільярдів доларів.

Національний банк України максимально відданий співпраці нашої країни з Міжнародним валютним фондом, і Україна готова до роботи місії в найкоротші терміни.

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Як передає прес-служба НБУ на сторінці в Facebook, про це заявив глава Національного банку Кирило Шевченко під час зустрічі з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером в США.

"Підтримка МВФ необхідна для швидкого відновлення української економіки. Результативний діалог з міжнародними партнерами є запорукою збереження макрофінансової стабільності. Співпраця з МВФ дозволить і надалі виконувати зовнішні зобов'язання України та збільшити її міжнародні резерви до 29-30 мільярдів доларів у наступні роки", - цитує прес-служба Шевченка.

Що цьому передувало

Голова Нацбанку Кирило Шевченко 8 листопада відбув з офіційним робочим візитом до Вашингтона з метою обговорення стану та перспектив співпраці України з міжнародними партнерами.

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Автор: Катерина Жирій