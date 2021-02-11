У Раді розробляється відповідний законопроєкт, оскільки наразі в законодавстві просто немає інструментів, щоби "адмініструвати цю діяльність".

Україна змусить техногігантів, які не є резидентами країни, компанії на кшталт Google, Facebook та Netflix, платити податок на додану вартість (ПДВ) з тих електронних послуг, які вони продають українцям.

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Про це в ефірі "Громадське" заявив народний депутат від "Слуги Народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ситуація, яка є - наші рекламісти мають сплачувати ПДВ, а великі гіганти транснаціональні чомусь від ПДВ фактично звільнені. Це неправильна ситуація, ми маємо її виправити. І, до речі, ми зустрічалися з Facebook, з іншими великими компаніями, вони не заперечували, щоби сплачувати цей податок. Віддалена реєстрація в електронному кабінеті, сплата у валюті, спілкування англійською мовою з нашою податковою службою. Тобто все, аби їм було зручно це робити й вони робили віддалено", - зазначив він.

Зазначається, що у Раді розробляється відповідний законопроєкт, оскільки наразі в законодавстві просто немає інструментів, щоби "адмініструвати цю діяльність".

На запитання, чи не перекладуть компанії на кшталт Google, Facebook та Netflix цей податок на споживача, тобто чи не підвищать вони ціни, Гетманцев відповів: "Вчені прийшли до висновку, що хто є фактичним платником податків або на кого перекладається це, залежить не від конструкції податку, не від наміру законодавця, а залежить від конкретної кон’юнктури на ринку — тобто як співвідноситься попит і пропозиція. Якщо мій товар не має попиту, я беру цей податок на себе, якщо має - я перекладаю на споживача".

Він також додав, що припускає, що якісь послуги подорожчають через цей податок, а якісь - ні.

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Автор: УНІАН