За прогнозом заступника голови фінансового комітету Верховної Ради, економічні проблеми в державі почнуться ще до вересня 2021 року.

Якщо Україна не зможе погасити $3 млрд за боргами у вересні наступного року, на країну чекає технічний дефолт і "апокаліптичний сценарій".

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив народний депутат від фракції "Голос", заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

"Якщо у вересні 2021-го ми не зможемо погасити $3 млрд... Ми не виплатимо ці борги, то це буде технічний дефолт. І зразу апокаліптичний сценарій, котрий в принципі характерний усьому нинішньому політичному циклу в усіх напрямках, зокрема, в фінансовому", – заявив Железняк.

Він прогнозує, що економічні проблеми в державі почнуться до вересня 2021 року.

"Якщо ми не отримаємо транш МВФ, це буде катастрофа. Адже транш Фонду - не просто гроші, а й сигнал усім іншим про те, що в цю країну можна стабільно інвестувати. Якщо цього сигналу не буде, в умовах необхідності погашення боргів, це буде дуже великою проблемою для України. Ось тут вже буде реальна загроза, що цей уряд знесуть, буде секвестр і так далі. А також великі політичні пертурбації. І, так, усі це цілком реально", - припускає Железняк.

За словами нардепа, Кабмін у таких умовах не розв'язує проблеми, а тільки відкладає їх.

"Це відбувається систематично з митними, податковими надходженнями, із доходами від приватизації... Усе як сніжний ком. І в якийсь момент перестрибнути цей сніжний ком буде неможливо. Ця влада просто рано чи пізно упаде обличчям в увесь цей сніг", - зазначив нардеп.

Читайте такожБюджетна діра. Два песимістичні шляхи для подолання дефіциту бюджету

Проект бюджету на наступний рік Железняк вважає "стандартно поганим".

"Є великі зауваження до роздутого дефіциту та нереальних методів його покриття. Друге - ця геніальна ідея з підвищенням мінімальної зарплати. Це дуже погана ідея з усіх боків - з точки зору економіки, і людям вона не зайде. Адже у результаті будуть більше платити податків... Я знаю, що багато моїх колег навіть з коаліції ходили і просили від неї відмовитися... Однак у результаті більшість депутатів, як ті їжаки. Плакали, але продовжували лізти на кактус", - заявив парламентар.

Також Железняк розкритикував зростання витрат на Офіс президента та інші інститути влади у проекті держбюджету-2021.

Проект держбюджету 2021

14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік, який передбачає дефіцит у розмірі 6% ВВП. Доходи держбюджету-2021 передбачаються в розмірі 1 трлн 71,1 млрд грн, а видатки - 1 трлн 350 млрд грн. При цьому дефіцит бюджету передбачається на рівні 270 млрд грн.

У проекті держбюджету також заплановано 104 млрд грн на виплату допомоги, пільг та субсидій, а в цілому соціальні витрати становитимуть 323 млрд грн.

5 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект головного фінансового документу країни.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій