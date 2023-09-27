У річному виразі загальна сума цих надбавок складе 2,6 мільярди гривень.

Міністерство соціальної політики пропонує на період дії воєнного стану встановити надбавки у 50 та 100% до окладу для 41 653 працівників установ системи соціального захисту населення.

Про це йдеться у проекті урядової постанови, яку оприлюднили для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Розробники постанови пропонують встановити надбавки фахівцям із соціальної роботи, соціальним працівникам, соціальним робітникам, молодшому медичному персоналу, методистам, психологам, соціальним менеджерам, а також фахівцям з соціальної роботи та практичним психологам Київського обласного центру соціальних служб.

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Доплату працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору пропонують встановити у граничному розмірі до 100% посадового окладу, а соціальним менеджерам, фахівцям з соціальної роботи та практичним психологам Київського обласного центру соціальних служб – у граничному розмірі до 50% посадового окладу.

У річному виразі загальна сума цих надбавок складе 2,6 мільярди гривень.

Надбавки для бюджетників

У 2023 році українські вчителі можуть отримувати надбавку до 30% від посадового окладу. Залежно від стажу педагогічної роботи, учителі, які працюють понад 3 роки, можуть розраховувати на надбавку у 10% від посадового окладу, понад 10 років – 20%, понад 20 років – 30%.

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